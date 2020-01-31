世界第二大記憶體晶片製造商韓國SK海力士（SK Hynix）在公佈季度利潤大幅下滑後，它將大幅削減年度投資。

武漢肺炎的傳播已經造成全球200多人死亡，並感染了近10,000人，這威脅到了全球經濟。製造商已在大陸暫停生產，航空公司取消了航班，中斷了供應鏈。

SK海力士財務主管車晉石週五在財報電話會議上表示：「我們正在製定應急計劃。」SK海力士表示，到目前為止，大陸疫情爆發，並未造成生產中斷。

直到去年下半年，得益於中美貿易戰的緩和，5G行動網路的推出以及數據存儲部門的大量支出，全球晶片市場的前景一直在改善，這有助於減少過剩的晶片庫存。

這種樂觀情緒推動了晶片股的反彈，過去三個月中SK海力士上漲了15％。週五，海力士股價上漲了1.3％。

SK海力士的保守觀點，與最大的競爭對手三星電子的觀點相呼應，三星公佈利潤下降34％後，對市場前景的看法也趨於保守。

儘管需求強勁，但由於不確定因素，SK海力士去年將資本支出削減了25％，至12.7兆韓元(約308億台幣)，並表示今年將進一步削減支出。它沒有給出詳細的支出計劃。

(中時電子報)