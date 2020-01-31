如果你手中的蘋果裝置已用多年，你可要好好留意以下資訊。有法國網站提前預測了今年年中預計發表的 iOS 14 以及 iPadOS 14 的可支援裝置，其中有好消息也有壞消息。不過因為目前距離蘋果預定公布 iOS 14 以及 iPadOS 14 等新作業系統的時日尚早，可以持保留態度看待。

根據法國網站 iPhonesoft 網站報導，他們提前預測了今年度 iOS 14 以及 iPadOS 14 的可支援設備。在 2019 年，蘋果公布的 iOS 13 以及 iPadOS 中，蘋果排除了四款舊 iOS 裝置 以及三款 iPad，也就是 iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s 以及第6代 iPad touch 僅能停留在 iOS 12，無法升級到 iOS 13；而 iPad Air、iPad mini 3、iPad mini 2 也僅能停留在 iOS 12，無法升級到 iPadOS。蘋果在 2019 年針對 iOS 13 以及 iPadOS 的升級策略，並沒有如同 iOS 12 一樣(並未排除任何一款可支援 iOS 11 的設備)，iPhonesoft 預測在 2020 年，蘋果也預計會透過 iOS 14 以及 iPadOS 14 排除一些舊款設備，以期可以加速升級潮。

該網站預測，iOS 14 可支援設備與 iOS 13 一樣，現行共 15 款裝置都將可延續支援，包含iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE 以及第7代 iPod touch。而 iPadOS 14 預計可支援的設備有 9 款，包含12.9-inch iPad Pro、11-inch iPad Pro、10.5-inch iPad Pro、9.7-inch iPad Pro、第7代 iPad 、第6代 iPad、第6代 iPad、iPad mini 5 以及 iPad Air (第3代)，也就是說他們預測 iPad mini 4 (搭載 A8 處理器)以及 第2代iPad Air (搭載 A8X 處理器)的這兩款原本可支援 iPadOS 的裝置，無法升級到 iPadOS 14。

可以留意的是，該網站預測 2019 年 iOS 13 可支援裝置的結果並不完全準確。他們認為 iOS 13 不支援 iPhone SE、iPhone 6 系列以及iPhone 5s，結果蘋果公布的是 iPhone SE 仍可升級到 iOS 13，而 iPhone 6 系列以及 iPhone 5s 這些裝置是被排除在升級清單之外的。

根據日前蘋果公布的最新 2020 年第一季財報(反映2019年第四季營收情況)，當前全球的活躍蘋果裝置總計約 15 億台，預計當中 iPhone 約有 10 億台之譜，是活躍的蘋果裝置中所佔據比例最大的一款產品。以上述 iOS 14 以及 iPadOS 14 預計可支援的裝置清單，以及蘋果往年針對 iOS 的升級計畫來看，蘋果預計今年仍並不會大幅排除舊款裝置。

iOS 13 以及 iPadOS 可支援裝置。(摘自蘋果官網)

一般來說，蘋果都會在年中揭曉新一代作業系統的面貌與新功能，預計今年仍不例外，推估今年的蘋果全球開發者大會(WWDC)也預計在六月舉行。屆時預計將會宣布 iOS 14、iPadOS 14、watchOS 7、tvOS 14 以及 macOS 10.16 (版本號碼仍屬推測)。而不同於 iOS 12、iOS 13 蘋果花費了較多開發資源在提高穩定性與加強安全性，iOS 14 預計對比前一兩代，增加的新功能會更多，也將更為吸引人。

(中時電子報)