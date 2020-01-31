春節連假後的第一個上班日（1月30日）航警局會同海關在臺北郵件處理中心執行出口郵件檢查，也查獲123件以郵包將口罩出口的案件，總計共33225片全數由海關沒入，後續將依行政院指示，由海關移送衛生福利部疾病管制署做為國內防疫所需。（翻攝畫面）

春節連假後的第一個上班日（1月30日）航警局會同海關在臺北郵件處理中心執行出口郵件檢查，也查獲123件以郵包將口罩出口的案件，總計共33225片全數由海關沒入，後續將依行政院指示，由海關移送衛生福利部疾病管制署做為國內防疫所需。（翻攝畫面）

春節連假後的第一個上班日（1月30日）航警局會同海關在臺北郵件處理中心執行出口郵件檢查，也查獲123件以郵包將口罩出口的案件，總計共33225片全數由海關沒入，後續將依行政院指示，由海關移送衛生福利部疾病管制署做為國內防疫所需。（翻攝畫面）

一名蘇姓台商準備搭機前往大陸昆山，出境時攜帶8盒口罩遭攔獲，超過每人可攜帶的5盒（250片）限制，雖然蘇男向海關表示，因為平時在大陸昆山工作，一待至少半年，為了防範武漢肺炎才攜帶8盒口罩前往大陸，但海關仍依法沒入3盒。（陳麒全攝）

武漢肺炎疫情持續蔓延，為確保口罩供應國內所需及國人健康，經濟部公告為期1個月的期間，管制口罩出口，包括旅客出國攜帶口罩出境，一人以5盒為限，超過部分將依法沒入，春節連續假期結束，台商陸續趕回中國工作，不少台商出境時都會帶著口罩自用，卻未注意攜帶數量限制遭沒入。

農曆春節連續假期結束，台商陸續趕回大陸工作，但因武漢肺炎疫情嚴峻，政府管制口罩出口實行「限罩令」，從1月24日至1月30日止，桃園機場陸續查獲多件旅客攜帶超量口罩出國案件，數量從10盒至40盒不等，超量部分關務署台北關都暫時退運。

31日上午8時許，一名蘇姓台商準備搭機前往大陸昆山，出境時攜帶8盒口罩遭攔獲，超過每人可攜帶的5盒（250片）限制，雖然蘇男向海關表示，因為平時在大陸昆山工作，一待至少半年，為了防範武漢肺炎才攜帶8盒口罩前往大陸，但海關仍依法沒入3盒。

春節連假後的第一個上班日（1月30日）航警局會同海關在臺北郵件處理中心執行出口郵件檢查，也查獲123件以郵包將口罩出口的案件，總計共33225片全數由海關沒入，後續將依行政院指示，由海關移送衛生福利部疾病管制署做為國內防疫所需。

關務署強調，目前規定之合理自用數量1人最高為5盒，超量部分可以依照海關緝私條例裁處沒入、處貨價3倍以下罰鍰，並將莫入口罩交疾管署作為國內防疫使用，也不得以郵寄或快遞方式寄送口罩出口，以免觸法受罰，海關及內政部警政署航空警察局、海洋委員會海巡署等邊境管制機關，將嚴查嚴辦，請大家共同為防疫盡分心力，避免防疫缺口。

(中時 )