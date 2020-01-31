國民黨黨主席補選將在3月7號進行補選，目前表態且領表的前副主席郝龍斌、黨籍立委江啟臣都被視為有實力的中青世代。資深媒體人趙少康就直言，2次大選結果都證明，國民黨已經失去了年輕人，若角逐黨主席人選沒有將改造理念說清楚，那國民黨將離年輕人更遠，就真到了最後關頭了。

趙少康今(31日)在廣播談話節目《觀點》表示，國民黨在這2016、2020兩次總統大選大敗，這告訴國民黨，年輕人非常重要，有人說，這次2020大選促使國民黨改革，是否也間接代表，改選是一場世代之爭？趙少康說，用階級、年齡這樣的分法沒意義，國民黨淪落到今天這樣的地步，未來要怎麼辦？能不能振衰起敝，現在到底有那些問題是最迫切要面對的？有甚麼方式能讓國民黨形象重新振作，讓年輕人重新願意加入國民黨、支持國民黨，這才是最重要的。

他也說，這次的大選，挺國民黨的年輕人幾乎都跑了，他一再提醒國民黨，年輕人非常重要，但大老沒人要聽，當年國父孫中山發動革命，革命黨同志，在武昌起義成功推翻滿清，成立中華民國，靠的就是年輕人，不是老年人，黃花崗七十二烈士，很多都是17、18歲而已，正因為孫中山的理想理念才成功推翻滿清。

他不禁反問「國民黨的中心理想在哪裡？要把國家帶往何處？甚至比其他政黨的優勢在哪裡？兩岸論述不受年輕人所接受」這都是問題，他感嘆，不論改選結果與否，都不應是一昧鬥爭，若像某些人只會講一些沒用的空話，「國民黨就真的到了最後關頭了」。早年國民黨號稱兩百萬黨員，至今合格黨員只剩下28萬多人，總統、立委連輸2次，年輕人完全敬而遠之，再不起來，就很麻煩了」。

(中時電子報)