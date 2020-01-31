為了因應武漢肺炎疫情，勞動部1月30日火速訂出職場安全衛生防護措施指引，但在指引中的共通原則規定「雇主置備適當及足夠的口罩」，引發雇主不滿。勞動部31日態度轉彎，強調僅會要求醫療院所、處理嚴重特殊傳染性肺炎檢體之醫學實驗室等高風險事業單位的雇主，強制提供勞工合格、有效的防護具，且不得禁止配戴。

至於雇主若禁止勞工在工作時佩戴口罩，是否會被罰？鄒子廉表示，希望雇主要有理解勞工畏懼染病的同理心，但目前依照指引，「除了醫療院所的高風險事業單位，其他會輔導、不會開罰」。

勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉坦言，這份指引有需要再討論修改的地方，但強調因應目前疫情，僅針對醫療院所、處理嚴重特殊傳染性肺炎檢體之醫學實驗室等高風險事業單位的雇主，必須強制遵守規定，違者將依職業安全衛生法處3萬元至30萬元罰鍰。

而其他指引裡規定的高風險作業勞工，例如交通站場、運輸工具、商場、百貨公司等第一線服務人 員，會接觸不特定多數人而有感染危害之虞者，或是較低風險的一般勞工，雇主是否要置備口罩？鄒子廉說，「建議雇主可置備口罩，未準備的會輔導、不會開罰」。

(工商 )