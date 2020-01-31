武漢肺炎疫情蔓延，蔡英文總統今公布與副總統陳建仁LINE對話，請教副總統口罩正確使用知識。

總統今在臉書指出，這陣子，武漢肺炎的防疫是政府最重要的工作，也是大家最關心的議題。

總統說，她從臉書和LINE的訊息得知，有許多人對口罩的使用時機、口罩的選擇，以及防疫的相關知識，還有些不清楚或誤解的地方，她跟陳建仁副總統要再次跟大家說明。

總統公布與陳建仁LINE對話截圖，總統還叫副總統「大仁哥」；詢問什麼時候需要戴口罩？

副總統回應，有發燒、咳嗽、流鼻涕等呼吸道症狀，或進出醫療院所時，一定要戴。出入通風不良、擁擠密閉空間，或本身有慢性疾病的人，建議可以戴。

總統最後也跟大仁哥說，「這幾天，我們要多多宣傳正確的防疫資訊，也請大家多留意，別誤傳假訊息喔！」

總統表示，她也要跟大家報告，開工後國內口罩產能逐步恢復，每天可以生產420萬片，政府也會以「統一徵購、統一調控、統一售價」的方式，確保口罩供應無虞，請大家不必恐慌、不必囤貨。讓每個需要口罩的人都能買得到，才是確保健康最好的方式。

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(中時 )