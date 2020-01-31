苗栗市長邱鎮軍、市代會主席邱炳光、立委徐志榮的夫人王慧珍、縣議員余文忠及中油探採研究所所長陳大麟等人，授贈11支龍隊錦旗及披掛禮巾，象徵牽龍到位。（巫靜婷攝）

「客家龍神」由白米排出龍頭、龍身、龍爪、龍尾，以大壽金摺為龍角，以香枝折為龍鬚，龍身插上錢幣作為龍鱗，形體莊嚴、不失親切。（巫靜婷攝）

苗栗市公所正式納入「牽龍」習俗，成為（火旁）龍7部曲中的第2部曲，今日（31日）上午於貓裏喵親子公園設置客家龍神壇，舉行牽龍安座儀式，以白米排出客家龍神，說明祭祀山龍神的典故，為（火旁）龍注入靈魂，另宣布於2月1日至10日舉辦開運活動，歡迎民眾走春祈福。

苗栗（火旁）龍系列活動邁入第22年，公所為完整（火旁）龍文化，首度納入牽龍儀式，今日由市長邱鎮軍、市代會主席邱炳光、立委徐志榮的夫人王慧珍、縣議員余文忠及中油探採研究所所長陳大麟，替「客家龍神」點燃燭火，並授贈11支龍隊錦旗及披掛禮巾，象徵牽龍到位，共同建立優質龍隊形象。

邱鎮軍指出，經客家民俗專家及學者考證，200年前來台的客家人會尋找山龍神而建立村庄、依附其生存，龍神香座除了可見於廟宇，也常見於客家人祭祀自家祖先的廳堂下方，逐漸發展成客家族群獨特的龍神信仰。

苗栗（火旁）龍7部曲納入牽龍，苗栗市公所31日上午於貓裏喵親子公園設置客家龍神壇，舉行牽龍安座儀式。（巫靜婷攝）

苗栗（火旁）龍7部曲納入牽龍，苗栗市公所31日上午於貓裏喵親子公園設置客家龍神壇，舉行牽龍安座儀式。（巫靜婷攝）

納入牽龍為第2步驟，（火旁）龍活動正式從6部曲增至7部，分別為糊龍、牽龍、點睛、迎龍、跈龍、（火旁）龍、化龍。邱鎮軍說，完成牽龍不僅讓形制上完整、具客家特色，更藉此打造苗栗市為「文化龍城」，讓客家龍神成為全民守護神，（火旁）龍象徵去除瘟疫、國泰平安。

（左起）苗栗縣議員余文忠、苗栗市代會主席邱炳光、市長邱鎮軍、立委徐志榮的夫人王慧珍及中油探採研究所所長陳大麟，為「客家龍神」點燃燭火。（巫靜婷攝）

苗栗市公所自2月1日至10日，每天上午9時至下午5時，在貓裏喵親子公園舉辦祈福開運活動，民眾可先向服務台以30元兌換1枚代幣求籤詩，再用獲贈的祈福卡寫下心願，懸掛繪馬架。（巫靜婷攝）

另外，苗栗市公所自2月1日至10日，每天上午9時至下午5時，在貓裏喵親子公園舉辦祈福開運活動，安排街頭藝人定時表演、投幣求籤、贈送繪馬祈福卡及客家龍神御守等，公所說明，祈福卡及御守限量1000份，民眾可先向服務台以30元兌換1枚代幣求籤詩，再用獲贈的祈福卡寫下心願，懸掛於繪馬架上。

苗栗（火旁）龍7部曲納入牽龍，苗栗市公所31日上午於貓裏喵親子公園設置客家龍神壇，舉行牽龍安座儀式。（巫靜婷攝）

苗栗市公所自2月1日至10日，每天上午9時至下午5時，在貓裏喵親子公園舉辦祈福開運活動，民眾可先向服務台以30元兌換1枚代幣求籤詩，再用獲贈的祈福卡寫下心願，懸掛繪馬架。（巫靜婷攝）

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