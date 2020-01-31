上海31日舉行新聞發布會回應社會廣泛關心口罩供應問題，據了解，上海市政府當日舉行了專題會議，決定改進口罩供應方式，採取「居(村)民委員會預約登記、指定藥店購買」的方法，代表今後上海民眾可到各居(村)指定地點進行現場登記預約，然後再憑證到指定藥店購買。

據了解，目前每一戶(一個居住地址)可購買5個口罩、每一戶僅限預約購買一次，根據預約順序，貨到先得，由居(村)民委員會電話或公告通知，民眾預約登記需憑有效身份證件，核實後將發放購買憑證，包含預約號碼、指定藥店地址等資訊。

發布會上邀請上海市衛生健康委主任鄔驚雷、上海海關副關長蔣原、上海市公安局交警總隊總隊長邢培毅、浦東新區副區長李國華介紹上海新型冠狀病毒感染肺炎防控工作情況，鄔驚雷說，復旦大學附屬華山醫院、上海市第六人民醫院、上海市公共衛生臨床中心、上海中醫藥大學附屬龍華醫院、上海市兒童醫院、上海市皮膚病醫院等8家市級醫院首批試點開通互聯網在線諮詢服務，29日、30日兩天，總訪問量17.6萬人次，諮詢2387人次，此外，上海還會有17家市級醫院開通互聯網在線諮詢服務。

鄔驚雷表示，上海透過提升諮詢平台用量，提供多渠道、非接觸的諮詢服務，也讓民眾更方便詢問資訊，也減少醫院不必要或不緊急的就診問題，讓資源應用在更急需的人身上。

(旺報 )