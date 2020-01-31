勞動部職安署昨天公告「因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）職場安全衛生防護措施指引」，裡頭提及雇主應置備適當及足夠的口罩，不得禁止勞工戴用，職安署署長鄒子廉今天表示，我國仍無社區感染的案例發生，包括交通站場、運輸工具、商場、百貨公司等事業單位若禁止勞工戴口罩，會盡量輔導業者不要禁止，目前僅針對醫療院所勞工應確實未配戴口罩有罰責。

職安署昨晚發布指引中的「共通性原則」指出，事業單位採取必要管理措施包括「置備適當及足夠之口罩，不得禁止勞工戴用」；並在高風險作業勞工之管理中指出，交通站場、運輸工具、商場、百貨公司等第一線服務人員，會接觸不特定多數人而有感染危害之虞者，雇主應提供如醫用口罩等呼吸防護具，也不能禁止勞工工作時配戴口罩。

鄒子廉表示，武漢肺炎職場安全衛生防護措施指引中並非規定所有的事業單位都要戴口罩，目前僅針對醫院所、處理嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）檢體的醫學實驗室中的醫事人員、承攬商勞工及派遣勞工等，雇主應提供充足且合格有效的防護具，並使勞工確實使用。

鄒子廉指出，至於交通站場、運輸工具、商場、百貨公司等第一線服務人員等，因為目前仍無社區感染的案例，仍無感染危害之虞，雇主毋須強制勞工戴口罩；但事業單位是否可以禁止勞工戴口罩？他說，目前會盡量「輔導呼籲」雇主不要禁止勞工配戴口罩，就算禁止配戴也沒有罰責。

至於挨批「豬隊友」，鄒子廉表示，近期內會針對外界的意見，研擬修正指引，將定義明確化。

(中時 )