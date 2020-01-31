中華企業射箭聯盟31日舉辦男女選秀會，結果才剛獲選東京奧運國手的譚雅婷，史無前例創下連兩年獲選狀元紀錄，男子狀元則是國立台北大學的陳震，另外寒舍集團也把郭振維、袁叔琪兩名教練，在選秀會上同以第15順位選進隊上。

會出現連兩年狀元都是譚雅婷的罕見情況，主因在她原本不參加今年聯賽，卻隨著她驚險拿下奧運國手資格，重新決定加入第2季射箭聯賽，加上上季母隊愛山林新竹射箭隊沒把她放在保留名單，才讓她今年換被台中銀行金隼射箭隊挑走。

「連兩年成為狀元，我沒什麼特別想法，」譚雅婷表示，「原本感覺上季賽程太多，又要應付奧運選拔賽，讓我感覺身心疲憊，所以才打算放棄今年聯賽，專心準備選拔賽與奧運，卻因本季賽程調整過後，沒那麼緊湊，才會重新加入聯賽。」

譚雅婷強調，去年幾乎每周都有比賽，感覺一比完聯賽，就要準備出國比大獎賽，很難調整個人狀況，幸好先前在最後一場奧運選拔賽逆轉拿到國手資格，讓她信心大增，「就是反覆思考自我缺失，然後告訴自己勇敢去做，快樂射箭就好！」

這也是譚雅婷生涯首次沒在國家隊兼愛山林教練倪大智手下效力，對此她並沒想太多，「我就是喜歡射箭，上場比賽的感覺很棒。接下來就是一邊比聯賽，一邊備戰奧運，當前目標就是超越上屆里約奧運成績(銅牌)，全力爭搶東奧金牌。」

寒舍集團射箭隊的郭振維(中)、袁叔琪(右三)兩名教練，今年將多了選手身分。(黃及人攝)

今年射箭聯盟選秀會共有男子29人、女子25人參選，最後共有男子16人、女子13人獲選，開幕戰預計將於3月7日在新北市市民廣場登場。

(中時 )