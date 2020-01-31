武漢肺炎疫情來勢洶洶，防疫口罩需求持續拉高，新竹市有民眾檢舉民權路某藥局將市價70元一盒100入的紙口罩，以800元價格銷售，消保官劉興振稽查後，已將具體事證移送公平交易委員會處理。

劉興振表示，這家涉嫌哄抬口罩價格的藥局經調查後追查上游業者，取得業者提供3個月內銷售紀錄，已將該藥局涉嫌是否違反公平交易法第25條，業者欺罔或顯失公平之行為規定的具體事證移送公平會處理。

另外，有民眾檢舉文昌路某知名藥妝店，將Dr.Check face mask口罩三片包售價從39元調為59元，調漲高達51％。

劉興振表示，經他到場調查，業者稱促銷活動結束後，未來得及調回原價格39元，同意接受消費者退貨，他已請業者提供進貨及促銷活動資料，進一步追蹤調查。

而在食品路的某藥局，被檢舉將防疫口罩限制搭配銷售，必須要買店內其他商品才能購買防疫口罩，市府調查時櫃台內已無防疫口罩，業者稱口罩為贈品。劉興振表示，此舉恐有違反公平交易法第23條，不當贈品規定之疑慮，將移送公平會認定。

劉興振表示，目前已稽查超過30間店家，若民眾發現業者囤積口罩哄抬高價格，或有不當交易限制，可打檢舉專線03-5249264，將聯合檢調單位一起調查，若有不法必定移送偵辦。

(中時 )