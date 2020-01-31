反應武漢肺炎利空，台股在新春開市後一次宣洩，造成台股在月底一根長黑摜破短期技術支撐與季線！永豐投顧認為長黑摜破短期技術支撐與季線，型態不利，11800點以上形成套牢頭部，恐造成第一季股市多頭夭折，陷入整理泥淖，如果從技術分析推算，11300點將是滿足區。二月台股倘有大跌，反而應該趁低買進。依照指數走勢，疫情利空下固然難以逾越12000點，但是2019年11月在11450點附近打底甚久，這是良好的支撐區，再者，依照殖利率估計，11300點台股的股息殖利率將達到4%，在此微利時代，投資性買盤必然湧入。

永豐投顧分析，元月季線扣抵價位仍在11400點以下，未來扣抵數將進入11400點至11700點盤整區間，時間有一個月左右，倘若未來大盤能隨著恐慌宣洩而反彈到11600點以上，則趨勢仍有可為。事實上，由於中國政府採取斷然措施，二月上旬通報的病例數就成為市場關注的先行指標。

國際股市方面，由於傳染病來的突然，恐慌成為測試股市的機會。春節期間恰是武漢肺炎防疫的重要時刻，大陸政府採取斷然措施，封鎖武漢千萬人口的進出，以求阻斷傳染。在此期間，全球股市都下跌，不過遠離疾病源頭的歐美跌幅較輕，特別是美股短期間只出現震盪，未破壞趨勢，多頭存留火種。

2月的觀盤焦點，首先，許多公司工廠延後開工時間為2月10日，該時點就成為檢驗疫情的關鍵，倘若2月10日之前疫情逐漸穩定，市場可望有利多反應。

其次，2月10日也是元月營收公告期限，由於元月營業日少，加上武漢疫情干擾，上市公司營收恐怕難看，相反的，在此預期心理下，營收突出者股價必有表現。

第三是國際重大事件，2月14日美國對華為禁售展延又將到期，美中貿易爭端因為武漢疫情一度離開人們視線，但是華為禁售令可視為美國態度的風向標，預期在第一階段協議墨瀋未乾前，美國應該會再展延，有利市場氣氛。

最後二月下旬有MWC，值此5G熱潮開始，MWC的願景可視為電子公司企圖的展現。

(時報資訊)