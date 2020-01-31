外資連續2個交易日賣超台股逾350億元，但新台幣匯價今天止貶回升，在亞幣中表現相對獨強。外資賣超，是否匯出是2月台股籌碼面的關鍵。富蘭克林華美投信認為，研判外資雖然賣超但並未匯出，才能驅動台股今日成交量仍能維持如年前穩健，台股今成交量在1700億元之上。因此目前的短波震盪下，籌碼面仍願意逐批低接、等待反轉機會，建議短線上操作宜謹慎，中長線則可維持正面看待。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，金融市場仍有一股正面力道來自美國聯準會維持利率不變，挹注景氣復甦步調續行，支撐台股盤面漸進式好轉。現階段評估武漢疫情屬於短期情緒性波動，不至於影響全球景氣復甦的架構，加上近期美國公布的經濟數據回穩，通膨率回到2%，市場推測FED於未來兩個季度仍將維持利率不變，可望幫助歐美股市取得彈升機會，隨後或可拉抬亞洲股市走出疫情影響。

針對宏觀經濟面來說，郭修伸表示，近期美國經濟與就業數據轉佳，如美國商務部公布去年第四季經濟成長的年化季增率為2.1%、優於市場預期的2%；台股封關期間，美國多數大型半導體公司陸續發布的財報與財測狀況尤佳，表現優於預期的不在少數，皆為支撐景氣復甦步調的正向因素。

台股雖有部分權值股企業旗下於中國的工廠延遲復工，加上陸股休市，引起企業類股領跌，但評估大盤指數修正後，有望於第一季中下旬取得反彈空間。郭修伸表示，後續將持續關注武漢疫情的發展，並等候更多企業財報與經濟數據的公布，再評估增減碼的操作時點。但就長線上，今年5G智慧型手機將陸續上市，加上預計第二季起將隱含手機、顯示器等智慧型載具的換機需求，將可望大幅增加對半導體、自動化等需求。

富蘭克林華美投信表示，現階段仍可多觀察台股產業中財報利多的相關個股，或者建議趁大盤指數逢回，採取分批進場的方式參與台股市場長線的彈升空間。

(時報資訊)