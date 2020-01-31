武漢肺炎來勢洶洶，每年均達30萬以上參展人次的台北國際動漫節，也因高密度人潮有了爆發疫情的隱憂。今日第8屆台北國際動漫節開幕，部分動漫迷除了配戴口罩、雙手消毒外，也發展出自己的防疫小妙招。
如場邊一位台北高中生，戴著大大的護目鏡，在人潮中格外醒目。他表示，過去幾周看到新聞，得知虹膜也是傳染途徑之一，決定戴上化學課實驗用護目鏡來保護自己，「我與朋友一起來的，只有我有戴，雖然看起來有點怪，但多一層防護不會有損失，畢竟在這麼多人的活 動，只要有一人散播病毒，就會很可怕。」
除了護目鏡外，也有一些動漫迷選擇戴上兩層口罩以求心安。一位現年20歲的林姓上班族，除了戴上一般口罩外，又在外頭戴上一片棉布口罩，他表示，「一層口罩可能無法阻擋全部的飛沫，加上棉布口罩會讓我比較放心，讓飛沫阻隔在兩層口罩間。」更笑說，棉布口罩有美觀作用，能作打扮特色之一，最近天氣冷，保暖的棉布口罩騎車也適用。
為期5天的第8屆台北國際動漫節，因應疫情升溫，在場內張貼許多武漢肺炎知識懶人包海報，以場外廣播呼籲觀展動漫迷須配合主辦單位的防疫措施，不戴口罩則不得入場，並讓工作人員測量額溫、消毒雙手，今日也因流程增加，讓等候的入場人潮遲未散去。主辦單位中華漫畫出版同業協進會秘書長高世樁表示，過往十一點多就能消化掉入場人潮，在今日十二點多卻仍有許多民眾尚未進場，首日人潮經計算後也會公布於官網。
(中時 )
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