8元口罩明起變6元，還是有民眾抱怨「還是貴、還是買不到」，行政院發言人Kolas Yotaka下午表示，原因是物流配送能量不足。至於價格，則是經濟部與廠商協調加計各項成本所定的，未圖利廠商或政黨，6元價格政府「沒有逼任何人」。

Kolas針對口罩價格表示，由政府統一徵購的價格是跟廠商溝通協調過的，也就是在合理的生產成本、物流成本跟人力成本、包裝的成本加進去後，廠商可以配合政府生產最後售出的價格，所以沒有圖利任何廠商、公職、或某政黨，這完全是不實消息。

她並表示，口罩的價格8元明天降為6元，價格都是經濟部跟願意跟政府合作生產的廠商所供應出的價格，沒有逼任何人，也是現在認為可以趕快生產口罩 ，且大部會人可以接受的價格，當然接下來不排除跟廠商再進一步協調。

對於民眾認為口罩買不到，Kolas則說，口罩生產能量足夠，但尤其是初3配送能量不足，也是造成某些地區，熱銷點口罩會很快搶購一空的狀況，所以昨天疫情指揮中心不斷開會就是希望能改善，相信這問題會很快獲得改善。

此外，針對藝人范瑋琪飆罵風波，她則說，蘇揆已表達不在意，已接受道歉，但現在重點是全民跟著政府一起努力防疫，才是蘇揆想看到的結果，還是防疫比較重要。

＃口罩之亂 ＃行政院 ＃蘇貞昌 ＃范瑋琪

(中時 )