豐興鋼鐵高達6米機器人可掃射互動光感，照亮遊客行走道路。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

2020台灣燈會台中后里展區的「產業讚聲燈區」集結在地29家企業能量，將帶來具工業4.0聲音互動功能的台中精機寶寶，還有可讓遊客充電的太陽能板互動體驗貨櫃屋，以及豐興鋼鐵6米機器人、上銀科技小火車旋轉燈組和機器人手臂、兼具金鼠設計和市花山櫻花的美光剪紙門箋等燈組，展現台中產業縮影，將讓遊客目不轉睛。

產業讚聲燈區是由市府與企業以捐贈燈座、光環境燈組及捐款等三項合作方案攜手打造。經濟發展局31日在台灣大道市政大樓舉辦「產業讚聲 點亮台中」記者會，由上銀科技帶來機器手臂打鼓秀暖場，結合科技產業技術的表演，讓現場讚聲連連。

經發局表示，此燈區內容豐富，展現機械人、光雕、科技、綠能、生活、觀光等元素，有上銀科技HIWIN小火車打造旋轉燈組，搭配科技舞動機器人打造戶外展示館燈組；台中精機廠股份有限公司的台中精機寶寶駕駛飛航的工業4.0聲音互動裝置，遊客可與精機寶寶打招呼；歆錡科技則是呼應台中綠能政策，搬出太陽能板互動體驗貨櫃屋到燈會現場，讓遊客充飽電、逛燈會。

豐興鋼鐵由高達6米機器人帶領，掃射互動光感照亮遊客行走道路；三中港奧特萊斯將三井outlet地標摩天輪搬到現場，呈現貨櫃、海浪特色；台灣美光記憶體股份有限公司邀請剪紙達人陳志偉設計金鼠年平安燈，並將台中市市花山櫻花放進設計當中，以春節應景的剪紙門箋傳遞美光的祝福。

拓凱公司以全球複材技術領先的球拍、腳踏車、安全帽、航空組件為主，帶出鼠年花燈「引領世界 邁向未來」的展望意象；欣彰、欣林、欣中等三大天然氣公司，以瓦寶可愛造型，結合城市意象，打造安全、安心、好用的瓦斯環境；四大市場則設計生動的蔬菜、動物燈具設計，呈現台中市場蔬果特色。

入口意象及光環境則由鍵吉科技以近100條LED流動燈管呈現太陽從地平線升起的光耀之門外，象徵光芒四射的艷陽歡迎遊客到來；慶鴻機電使用藍色科技鳥圖騰造型為主體，象徵台灣科技藍海中，孕育誕生而出的台灣之光；品正機械「科技藍海」、仕興機械「綻放花火」及世界華人工商婦女協的泡泡球也都別具特色，展現台中產業的發展速度。

除台中在地企業外，還有大同公司推出海洋嘉年華燈組，日立冷氣的日立寶寶帶領台灣黑熊與台中市鳥白耳畫眉共同閃耀台中，均呼應珍惜生態資源。市府也感謝永齡基金會、旭台浪板、明昌國際、ISUZU台北合眾汽車及喬山健康科技為燈會贊助捐款，讓此次燈會獲得「產業讚聲連連」。

(中時 )