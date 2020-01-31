▲名間鄉松柏嶺受天宮一年一度的「米糕桃呷平安」慶元宵活動。（楊樹煌攝）

▲名間鄉受天宮製作的限量小燈籠，將在元宵節晚間發送給民眾，讓大家手提燈籠照光明。（楊樹煌攝）

奉祀玄天上帝的南投名間受天宮，2月8、9兩日將舉辦「受天宮慶元宵 擔米糕桃呷平安」年度盛會，「擔米糕桃」除網路報名，8日當天也有80個名額開放現場報名。今年受天宮米糕桃重達8888台斤，因應衛生及防疫考量，廟方特別貼心製作10兩小包裝，供9日前往排隊的信眾領取「呷平安」。

南投縣府指出，名間鄉松柏嶺受天宮慶元宵年度盛會「擔米糕桃呷平安」活動，將在2月8日下午1點展開，今年以「受天上元慶元宵」為主題，活動內容除「擔米糕桃遊大街」、「擲米糕吃平安」、「元宵祈福晚會」外，廟方還準備限量小燈籠在元宵晚上7點發送，9日上午並發送10兩小包裝米糕桃，邀請民眾前往受天宮感受濃厚的元宵節氣氛。

松柏嶺受天宮主委許瑞斌表示，受天宮平安米糕桃已成為全台3大元宵宗教民俗之一，源自名間鄉在地庄民為答謝玄天上帝庇佑，每年都會先在家做好米糕桃，再以挑擔「擔」桃至廟埕敬神，為吸引全國各地的信眾參與，傳承宗教文化，今年持續的辦理「擲米糕吃平安」、「擔米糕桃遊大街」活動。

廟方並指出，「擲米糕吃平安」、「擔米糕桃遊大街」兩活動，已開放網路預約報名，元宵當天中午也提供限量免費參與名額，1點30分開始進行擔米糕桃遊大街，從第一停車場牌樓挑擔到受天宮廟埕，下午3點舉行街桃及開香儀式，並進行擲米糕桃活動，讓民眾在新正年頭擲個好彩頭。

另晚間7點起將發送限量小燈籠及元宵祈福晚會，上元米糕桃喜迎佳節，手提燈籠照光明，傳承擔桃祈福慶元宵，歡迎大家前往受天宮熱鬧一整天。

(中時 )