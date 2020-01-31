女子團體「4minute」前人氣成員泫雅，因性感身材與高超舞蹈實力被封為「南韓小野馬」，去年因認愛而跟男友E'Dawn (金曉鐘)雙雙被踢出CUBE的她，如今已簽約新公司繼續演藝人生，而重新出發的她，仍不改招牌重口味風格，依然性感豔麗，而經常透過社群平台跟粉絲互動的泫雅，近日分享了日常Vlog，新突破當場卸妝，素淨程度被讚超有誠意！

泫雅卸妝

泫雅上個月開啟個人YouTube頻道，開始經常在上頭分享「偶像時刻」，最近她拍了工作Vlog，馬不停蹄接連出席活動、拍攝，走到哪都是完美妝容，甚至為了替美妝精品拍廣告，畫了相當濃厚的煙燻紅唇妝，沒想到一下工，她立刻摘掉變色隱形眼鏡，掏出卸妝棉，毫不留戀地將化妝師的精心傑作抹去。

泫雅一結束拍攝，等不及回家就直接開始卸妝，拿出卸妝棉先從貓眼煙燻妝下手，暴力式搓揉毫不留情，且進行了3大回合才收手，只見她把彩妝卸得一點不剩，然膚質卻跟完妝時零落差，直接驗證天生白淨好膚質，觀眾看了忍不住讚嘆「素顏之後狀態也很好」、「皮膚真的太好了」，還說她卸妝的動作好可愛，非常誠懇！

(中時電子報)