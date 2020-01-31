台北市政府教育局為因應e化時代的來臨，特別建置「新生入學作業平台」，簡化國中新生報到程序，自109學年度開始國中新生改為線上辦理，教育局中教科長諶亦聰指出，國中新生報到改採線上辦理，可方便家長和學生快速完成報到手續，且在報到時間和地點也不再受到限制。

家長和學生在新生報到時，往往需要空出時間到現場辦理報到手續，北市教育局首次推出國中新生網路報到，並拉長報到時間，諶亦聰表示，網路報到時間將分為2階段，第一階段為6月22日至6月24日上午8點到下午5點，提供就讀台北市國小應屆畢業生辦理，第二階段則在7月10日上午12點前，為設籍台北市就讀外縣市國小應屆畢業生辦理。

諶亦聰說，網路報到完成後，系統會發簡訊通知家長，這也是首次使用線上報到的方式，會關注本次的成效，再評估未來是否都採用網路報到的方式，目前先以國中新生報到為主，高中尚未規畫辦理線上報到。諶亦聰也提到，線上報到結束後，如有尚未報到或其他特殊個案，會再開放現場報到供家長和新生補登記。

另外，設籍額滿國中學區改分發學生或台北市國小應屆畢業生於3月31日以後戶籍異動者，皆改為網路辦理，教育局指出，國中新生報到改採線上辦理，可便利家長和學生快速完成報到手續，讓安排行程更有彈性。

(中時 )