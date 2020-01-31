寒流發威 梅山茶樹一夜白頭 16:442020/01/31 中時 張亦惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 梅山山區昨晚降霜，茶樹一夜白頭，但因今天出太陽，不至於影響茶樹生長。（讀者提供／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣梅山鄉是台灣重要的茶葉產區，這幾天寒流來襲，昨日太和、瑞峰等村海拔超過1200公尺以上的茶園，因天氣冷降霜，茶樹一夜白頭，梅山鄉農會總幹事黃世裕表示，今天上午出太陽，應不至影響春茶品質。 黃世裕說，這次受霜降影響的茶園約有7、80公頃，目前冬茶皆已採收完畢，茶農正在進行剪枝作業，讓茶樹重新發芽，且今天天氣好出太陽，霜已融化不至於對茶樹造成影響。 茶農也表示，今天出太陽霜很快就融化成水珠，水珠可濕潤茶葉，反而有助於茶樹生長，不會對春茶品質有影響。 (中時 ) #茶樹 #影響 #太陽 #今天 #品質 也許您會感興趣 推薦閱讀 文在寅致函習近平 願助武漢肺炎防疫 17:212020/01/28 國際 寒流發威！明低溫再探至10度...氣象局曝這天回暖 22:232020/01/28 生活 西半部輻射冷卻影響 低溫下探8度 21:492020/01/29 生活 《文創股》武漢肺炎，VHQ-KY：5措施因應 08:182020/01/30 財經 《電子零件》陸廠區延後復工，國巨：加班人員正常出勤不影響 08:352020/01/30 財經 《熱門族群》台積電走低，半導體設備廠同隨疫情回檔 10:512020/01/30 財經 《觀光股》柏文：財務體質健康，疫情短期影響不大 11:252020/01/30 財經 台鐵烏日站死亡事故 影響6830旅客 14:232020/01/30 生活 武漢肺炎衝擊觀光！各大旅行社統計虧損破億 18:152020/01/30 財經 2020武漢風暴》疫情影響部分大陸廠區生產 台泥：今年損益恐有影響 21:202020/01/30 財經 生活熱門新聞 好市多法式甜點來了 網讚：大勝星巴克 - 生活 是否延後開學 教育部近期與大專校院討論 - 生活 SARS怎樣結束的？前和平醫師爆武漢肺炎疫情趨緩關鍵 - 生活 嘆好市多「續嘴」零食總撲空 老司機南下怒買一整車... - 生活 羽絨衣裡穿啥最暖？多數人都穿錯 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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