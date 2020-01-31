嘉義縣梅山鄉是台灣重要的茶葉產區，這幾天寒流來襲，昨日太和、瑞峰等村海拔超過1200公尺以上的茶園，因天氣冷降霜，茶樹一夜白頭，梅山鄉農會總幹事黃世裕表示，今天上午出太陽，應不至影響春茶品質。

黃世裕說，這次受霜降影響的茶園約有7、80公頃，目前冬茶皆已採收完畢，茶農正在進行剪枝作業，讓茶樹重新發芽，且今天天氣好出太陽，霜已融化不至於對茶樹造成影響。

茶農也表示，今天出太陽霜很快就融化成水珠，水珠可濕潤茶葉，反而有助於茶樹生長，不會對春茶品質有影響。

(中時 )