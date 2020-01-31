新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情延燒，農曆年後預計舉行台北國際書展(TiBE)首開先例，宣布延期舉行。而原定照常(2/6-2/9)舉行的台北電玩展，也因為有不少廠商率先宣布退出，因此主辦單位台北電腦公會便宣布延期至今年暑假間舉行，可說讓玩家是措手不及。

《巴哈姆特》網站引述台北電腦公會說法指出，「台北國際電玩展為年度重點國際性交流活動，因應世界衛生組織宣布「嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）」列入國際公共衛生緊急事件，主辦單位考量避免大型集會群聚活動增加感染可能性。盼各參展廠商諒解此一重大決議，相關配套因應方案將於日後研議後告知各參展商細節。大會將密切注意中央防疫單位重要訊息發布，再次感謝大家對台北國際電玩展的支持與配合，也請各位務必注意自身健康管理。」

今日下午，原本預定參加本屆台北電玩展的橘子集團先開第一槍，宣布「基於謹慎原則，我們認為近期若號召本公司玩家用戶、參與的表演人員、合作伙伴及員工，前往人群高度密集的室內場所，將會加重整體社會防疫工作的負擔。因此，橘子集團決定退出此次電玩展，並停止進行中的各項製作作業及相關商務行銷活動。」

除了上述公告，台北電腦公會也預計在今日下午約 5 點左右發出新聞稿，進一步宣布後續台北電玩展相關事項，玩家可密切留意。

(中時電子報)