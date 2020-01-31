因應武漢肺炎疫情延燒，中山大學今日公告，確定延後一周開學，對此教育部表示，近日將與指揮中心與國內各大專校院討論，將視疫情情況，再決定是否延後開學日期。

教育部綜規司司長黃雯玲指出，受疫情影響，各級學校是否延後開學日期，教育部近日會邀集學校討論，也將建議各校，務必在開學之後，建立完整防疫體系工作。

至於陸生方面，黃雯玲則重申，2月9日後，返陸過年的學位生是否能回台繼續學業，仍視疫情狀況而定。至於2月9日之後是否能開放陸生返台就學，教育部與指揮中心討論之後，會再對外公布。

中山大學今日對外公告，確定開學日期順延一周，將開學日改為2月24日，而在北部大學方面，實踐大學、文化大學與龍華科技大學皆表示，面對武漢肺炎疫情延燒，是否將延後開學時間，將於2月3日開會討論再確認。

實踐大學校長陳振貴進一步指出，校內7名來自湖北武漢的大陸學位生，已經通知暫緩來台，校方將視疫情發展，再行通知何時上課及補救教學方式。

陳振貴並強調，除非有去過武漢湖北者，否則陸生要與港澳生一視同仁，如果需要1人1間集中管理，或全部自行管理，作法要一致。至於開學時間方面，目前不知道疫情是否延後1到2週後可明朗，校內綜整上述意見後，才能決定，但不排除可能延後1週上課。

(旺報 )