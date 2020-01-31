本週寒流來襲，流感疫情仍在高峰期，疾管署官員表示，今年春節除夕(1／24)至初五(1／29)急診類流感就診累計3萬9千443人次，與2018年相當，居近5年同期次高；初二單日就診達9千211人次，為春節期間最高；社區流行病毒則以A型H1N1為主，約佔84.5％。提醒民眾寒流來襲，請留意個人呼吸道衛生及咳嗽禮節，降低引發重症、死亡的風險。

根據疾管署監測資料顯示，本季即2019年10月起迄2020年1月27日止，流感併發重症病例累計771例，年齡層以65歲以上為主、占42％，其次為50～64歲占32％；其中98％ 病例未接種本季流感疫苗且近8成具有慢性病史，流感重症死亡病例累計56例。

疾管署副署長莊人祥呼籲，符合公費流感疫苗接種資格的民眾請儘速前往接種，9歲以下幼兒第一次接種流感疫苗，必須間隔4週後接種第二劑，才能獲得完整保護力，未具公費接種資格之民眾亦鼓勵自費接種，以獲得保護力。另近期北半球溫帶國家流感活動度持續增加，其中大陸及美國仍處高峰，加拿大、新加坡及香港均處流行期且持續上升，日本及韓國近期疫情減緩，惟仍處流行期，另歐洲地區活動度亦呈上升。

莊人祥表示，國內目前公費流感抗病毒藥劑儲備量約310.2萬盒，其中約46萬盒已配送至各縣市政府衛生局及合約院所，分別為口服式克流感膠囊、易剋冒膠囊及吸入式瑞樂沙旋達碟，三者均可用於治療A型和B型流感；國內目前共4394家合約醫療機構提供公費藥劑。另截至1月30日止，全國公費流感疫苗接種數達558萬劑，尚餘約46萬劑。

(中時 )