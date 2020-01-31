台灣房屋集團衛教研究中心執行長高燕彬表示，受到SARS經驗影響，這次面對武漢疫情，民眾人心惶惶，正值非常時期，人與人之間的同理心是共同解決疫情的重要關鍵，他呼籲各家房仲，對於每天都會接觸客戶的仲介人員來說，先做好自身防疫工作，自主執行「防疫友善作為」是基本的職業道德，「互動保距離，心意更貼近」。

台灣房屋集團總裁彭培業表示，因應此次疫情，特別提撥健康關懷津貼，即日起到疫期結束為止，公司提供每位員工每日至少三個口罩，供員工和家人使用，員工不用擔心口罩荒，並在每個門市提供額溫槍與酒精消毒水，確保同仁與客戶的安全，同時停止上半年的出國旅遊活動，調整為發放現金獎勵。

高燕彬建議，所有房仲或服務業從業人員每天到公司都要先1.「量體溫」，掌握健康狀況；2.進出都要「戴口罩」，降低感染機率；3.如果需要帶看賞屋，應提早到場，打「開門窗」，增加空氣流通，還要4.「噴酒精」，包括電梯按鍵或房屋門把處，都要加強殺菌和清潔；5.「保距離」與人溝通保持一定距離，更避免肢體接觸。

(工商 )