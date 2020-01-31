金鼠年開紅盤日，股匯上演雙殺，一日重跌過後，國安基金進場護盤，台股翻轉上漲，新台幣也跟著走升，盤中一度勁揚1.17角，但午後升幅快速收斂，終場收在30.25元兌1美元，升值2.7分，台北外匯經紀公司成交量再放大至18.39億美元。

新台幣1月由升轉貶，月線收跌，累計當月貶值1.44角或0.48％。外匯交易員指出，本周僅二個交易日，先重貶後小升，累計跌幅微幅縮小至2.44角或0.81％，主要因台股在紅盤的一日超跌過後，護盤效應啟動而開高收紅，加上人民幣等主要亞幣趨於止穩，連動新台幣跟著翻揚。

外匯交易員認為，觀察匯市成交量繼續放大，除外資有買有賣，及進出口商進場外，看來老大（央行）也配合出手調節了一下，畢竟昨天外資大賣台股的提款，還等著要出去，新台幣恐怕就一洩千里，股匯市同步盤也是必要的做法。後市還是看肺炎疫情的變化而定，外資若維持匯出方向，新台幣將是欲升不易，比較好的狀況，頂多就是小區間偏弱整理格局。

(工商 )