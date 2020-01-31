今年的台北國際電玩展預計在2月6日至9日舉行，原本主辦單位想要如期舉辦，不過因為武漢肺炎疫情影響，許多廠商都宣布退出，因此稍早發表聲明，宣布將展覽延期至暑假，地點同樣選在台北南港展覽館，不過確切時間仍然未定。

（圖／台北國際電玩展提供）

(中時電子報)