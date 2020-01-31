疫情延燒多家廠商退出 台北國際電玩展宣布延期 16:362020/01/31 中時電子報 CTWANT Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 （圖／翻攝自台北國際電玩展臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今年的台北國際電玩展預計在2月6日至9日舉行，原本主辦單位想要如期舉辦，不過因為武漢肺炎疫情影響，許多廠商都宣布退出，因此稍早發表聲明，宣布將展覽延期至暑假，地點同樣選在台北南港展覽館，不過確切時間仍然未定。 （圖／台北國際電玩展提供） 武漢肺炎／川普才說是小問題 美卻提升旅遊警示籲別去中國 瑞莎春節帶體操選手赴美比賽 「包機包住」奪1金3銅 (中時電子報) #台北國際電玩展 #延期 #宣布 #武漢肺炎 #疫情延燒 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》全球疫情不斷更新 武漢肺炎全球逾2100例確診 大陸宣布為防疫延長春假至2／2 03:232020/01/27 生活 武漢肺炎／武漢肺炎拉警報 金門馬拉松急喊卡衝擊旅遊業 12:492020/01/27 社會 防疫國際宣傳戰失焦 蔡正元：蠢的無可救 13:312020/01/27 政治 2020武漢風暴》武漢肺炎全球升溫 撼動投資市場 美股重挫453點 05:502020/01/28 財經 2020武漢風暴》過四天才認錯！世衛將武漢肺炎改列全球高風險 08:122020/01/28 國際 武漢肺炎／武漢肺炎死亡達106人 WHO秘書長至北京研商 12:572020/01/28 兩岸 日本出現第一個武漢肺炎本土病例 19:152020/01/28 國際 2020武漢風暴》中東失守！阿聯出現首起武漢肺炎病例 15:212020/01/29 國際 武漢肺炎衝擊經濟！台股開盤恐暴跌 公股行庫四大基金！千億銀彈上膛 國安基金備戰 04:102020/01/30 財經焦點 《電腦設備》順達科武漢肺炎無重大影響，以非IT產品助攻獲利 09:432020/01/30 財經 生活熱門新聞 好市多法式甜點來了 網讚：大勝星巴克 - 生活 羽絨衣裡穿啥最暖？多數人都穿錯 - 生活 嘆好市多「續嘴」零食總撲空 老司機南下怒買一整車... - 生活 SARS怎樣結束的？前和平醫師爆武漢肺炎疫情趨緩關鍵 - 生活 一般口罩非醫療級 從這看出真假 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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