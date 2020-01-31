藝人瑞莎嫁給了台灣鞋業小開Mike，育有一個女兒，而她在2013年放棄了烏克蘭國籍，經過許多波折，終於在2019年1月取得台灣身分證，正式成為台灣人。瑞莎過去曾是烏克蘭國家體操代表隊選手，她也長期在台灣擔任指導教練，而今年春節，她沒有和家人一起團聚，反而是帶著選手們到美國參加「LA lights 2020錦標賽」，最後獲得1金3銅的好成績。

（圖／翻攝瑞莎臉書）

2018年底開始，瑞莎無酬擔任台灣韻律體操選手的教練，並已取國際韻律體操教練的資格。去年8月，瑞莎帶著選手們赴美移地訓練，為了讓選手們增加自信及臨場反應，她報名了「LA lights 2020錦標賽」，帶著選手們參加。

適逢農曆春節，瑞莎也準備了紅包發給大家，所有機票、住宿以及交通費用，也都由她負責，大家也一起辦烤肉派對當年夜飯，選手們則包水餃給她吃，讓瑞莎驚呼，「這是我吃過最好吃的水餃！」

（圖／翻攝瑞莎臉書）

選手們也沒有辜負瑞莎期望，台灣隊伍總共拿下個人賽3面銅牌、團體賽1面金牌；瑞莎表示，國際裁判認為台灣選手雖然有點緊張，但很有機會可以參加2024年奧運。

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(中時電子報)