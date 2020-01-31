縣長徐榛蔚（右）、縣府觀光處副處長張志翔（左），以及東大門夜市吳建龍、范國昌、黃家明及吳國民等4區主委，30日晚間共同舉辦新春開市祈福活動，歡慶重新開幕。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市東大門夜市已是遊客來花蓮必訪之處。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市東大門自強夜市去年6月發生大火，32個攤位被全毀，經花蓮縣政府檢討，並規畫強制納保火險、規範使用防火建材等管理措施，新建32攤位已於本月10日完工，20日完成攤商進駐試營運，並增設中英文看板，為防範火警，縣府觀光處表示，也將規畫各區消防演練及編組等措施，防範再生火警意外。

花蓮縣長徐榛蔚、縣府觀光處副處長張志翔，以及東大門夜市吳建龍、范國昌、黃家明及吳國民等4區主委，30日晚間共同舉辦新春開市祈福活動，歡慶重新開幕。開幕活動在祥獅獻瑞、鼓陣、財神爺的助陣下，熱鬧非凡，虔心祈求眾神庇佑攤商生意興隆、福氣滿滿、平安順利。

徐榛蔚表示，原自強夜市因去年遭受祝融之災，縣府觀光處不斷協調溝通，經評估後規劃於夜市園區武器展示區旁，新建32攤位並將原處受損的陸橋等設施拆除，後續將於原址興建多元遊憩設施及舞台供民眾及藝文活動使用。

她指出，花蓮春節期間突破120萬的觀光人次，東大門夜市更是遊客來花蓮必訪之處，更榮獲眾多經濟部評鑑星級名攤，夜市抵用券達全台第一，感謝所有攤販共同努力。

花蓮東大門自強夜市主委吳建龍表示，春節期間新建32攤位已交由攤商使用並重新試營運，吸引大批人潮前往消費。本次進駐攤位飲食類23攤、飲料類4攤、物品類3攤、遊戲類2攤，其中有螃蟹王、干貝燒、來來鹹酥雞、北港春捲、妙不可言果汁等數家名攤皆重新開張營業。

花蓮縣政府觀光處副處長張志翔表示，為提升攤商用火安全，將規定攤商強制納保火險，對於使用明火攤商需增設防火隔離建材，並規劃各區消防演練及編組等措施，讓東大門夜市攤商養成防火共識積極因應。此外，這次新建攤位工程增設電子看板中英文指引，讓中外民眾更便利逛遊夜市，營造東大門夜市優質友善環境形象。

(中時 )