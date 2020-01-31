「2020台灣燈會在台中」，台中市政府警察局、觀光旅遊局結合台灣樂高於燈會副展區文心森林公園「童趣樂園」，共同辦理「台中樂高城市、小小警察勇闖童趣樂園」活動。在活動正式活動起跑前，邀請弱勢家庭的寶貝們一起同樂，讓孩子們勇闖童趣樂園，成為「小小樂高警長」！

警察局、觀光旅遊局與台灣樂高合作，首創小小警察勇闖童趣樂園活動，搭配宣導互動攤位闖關活動，寓教於樂。1月30日晚間，警察局副局長張傳忠率先到現場向民眾進行安全及防疫宣導，貼心提醒人潮聚集場所多加注意防扒(竊)，保護隨身財物安全，減少財損機會。警察局透過傳達各類加強重要節日犯罪預防觀念及交通安全宣導，深化民眾「犯罪預防、由我做起」理念，減少被害風險，確保民眾生命財產安全。

為使活動更安全更健康，警察局於會場備置消毒酒精(乾洗手)、額溫槍、口罩，加強多項防疫措施，呼籲活動成員「戴口罩、勤洗手、拱手不握手」，提醒注意公共衛生及防疫觀念。

31日13時活動前夕，又特別邀請100名弱勢家庭的寶貝們一起同樂，警察局長楊源明、社會局長彭懷真與寶貝們一同體驗積木堆砌。除體驗樂高積木、小哈雷機車騎乘及闖關遊戲外，現場還舉辦抽活動，提供小哈雷機車及樂高積木等獎項，由警局長楊源明、社會局長彭懷真抽出贈送予參與活動的小朋友，滿足孩子享受童玩樂趣的願望。

2月1、2、8、9日共4天，警察局於文心森林公園圓滿劇場舉辦闖關活動，現場開放民眾排隊，歡迎大朋友帶著小朋友一起進入童趣樂園，闖關完成就是「小小樂高警長囉」！

(中時 )