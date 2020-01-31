東洋(4105)宣布，TS-1 Capsule(愛斯萬膠囊）近日取得新健保給付，得適用於「曾使用含鉑之化學藥物治療失敗的局部晚期或轉移性之非小細胞肺癌」，並於109年2月1日起生效，這也是愛斯萬膠囊在台灣取得的第三個健保給付。

根據國民健康署統計，肺癌長年來為癌症死亡之首，亦為全台第三常見癌症，肺癌主要分為小細胞肺癌及非小細胞肺癌，而後者更佔整體肺癌近85%，105年共有11,225新診斷非小細胞肺癌個案，其中近六成屬晚期非小細胞肺癌，雖然此癌症有不同治療方式，如復發後仍以化學治療作為主要治療方式，晚期治療又多為針劑治療，或致患者治療意願偏低，造成肺癌治療或有阻礙。

東洋表示，為提供患者更好的生活品質，TS-1 Capsule取得新健保給付，且經由亞洲之台灣、日本、香港、新加坡及中國所執行的臨床三期EAST-LC臨床(note 1)試驗顯示，TS-1 Capsule不劣於傳統針劑化療Docetaxel。口服TS-1 Capsule得讓患者免去侵入性治療，該藥物得供晚期非小細胞肺癌的治療選用。

(時報資訊)