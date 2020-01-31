華新醫材預計將增加6條生產線，未來總共會有12條，新的6條60萬，舊的6條40萬，未來一天可以提供1百萬口罩。（吳建輝攝）

武漢肺炎疫情肆虐，全球確診病例持續增加，雖台灣目前確診人數達9例，但引發全台民眾搶購口罩潮，亦造成口罩缺貨現象。資深媒體人李艷秋連三天買不到口罩，她在臉書感慨指出，成功率：0，這完全是買樂透的概念了。

李艷秋以《新樂透》為題貼文指出，連續三天了，只要看到超商和藥局就進去問有沒有口罩，直到現在，成功率：0！這完全是買樂透的概念了。

李艷秋表示，她「是個願意反省檢討的人，既然政府打包票說口罩一定夠，年假期間還確保超商貨源充足，蘇揆甚至苦勸大家『要用再去買就可以了』，那買不到口罩一定是我自己的問題，想必我不夠勤快，去的門市不夠多，沒搞清楚人家進貨時間；可是這幾天少說巡過20多間店，也試圖掌握進貨時間，可是每家都說『不一定』，有的半夜進貨，有的晚上七八點，有的完全不知道，看配送車什麼時候到而定。我確實沒有積極的在半夜去搶三片口罩，這是我的錯。 」

李艷秋打趣指出，「如果把我時時刻刻為口罩奔波在各超商間的身影拍下，可以剪輯成一部『大媽的口罩人生』紀錄片。買不到口罩，確實讓我開始懷疑人生，我想我可能通路不對，人脈不夠廣，沒有認得有力人士；也懷疑沒有生死相交的朋友，在這時願意讓幾片口罩給我；我懷疑該去安太歲，因為今年看起來好運沒有相隨。」

李艷秋表示，「到目前為止，我唯一做對的判斷，就是沒有相信蘇揆說『要用再去買就可以了』，唯一做錯的判斷，就是相信蘇揆說有4500萬片庫存，一定夠用。」

李艷秋調侃表示，「這個政府真的『口』一把『罩』」，至於，從沒有中獎的命，這回也認了！最後，李艷秋「祝大家新年快樂！有『口』皆有『罩』。」

(中時電子報)