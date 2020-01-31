武漢肺炎疫情持續蔓延，口罩也因此成為近來搶手小物，不只台灣，連香港也出現一罩難求的情況，關於口罩的亂象層出不窮，男星楊明甚至被傳準備了10萬盒口罩，只要到他的燉湯店大喊「支持警察」，就可免費得到，對此，他稍早生氣發文駁斥，痛批在這非常時刻亂傳假訊息的人沒人性。
38歲男星楊明曾演出電視劇《十兄弟》、《愛·回家》，今凌晨他在IG轉貼關於他的假訊息，內容稱楊明今將發送免費口罩，到場只要喊支持警察就可以獲得，他駁斥消息失實，生氣說：「你知道現在有多少恐慌？疫情有多麼嚴峻？你還有心情散布謠言？」，批評放假消息者趁亂刷存在感。
楊明最後無奈表示：「現在不是爭吵的時候，要全城抗疫，麻煩把自己的人性找回來啦！」。而女星林熹瞳也分享用230元港幣（約895元台幣）買了6盒口罩，沒想到生產日期竟是2020年2月，衰買到未來口罩，林熹瞳憤怒說：「我深信發災難財的人一定有報應的」。
(中時電子報)
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