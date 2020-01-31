忘記密碼領不到錢 淡水男拐杖怒敲提款機遭函送 16:392020/01/31 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 忘記密碼領不到錢，淡水男拿拐杖怒敲提款機遭警方函送。（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 39歲廖姓男子29日凌晨2時，單腳受傷拄著拐杖到淡水區大忠街彰化銀行提款機前欲提款，廖男忘記密碼，提款卡遭機器吃卡，心急之下聯繫銀行客服，客服回應要等隔日才能還卡，廖男氣憤，大爆氣怒拿起拐杖破壞提款機，造成銀行提款機毀損，隨即憤而離去。 淡水警方表示，獲報後積極調閱監視器，循線追查廖男行蹤，31日通知廖嫌赴警局製作筆錄，將其依毀損罪嫌函送法辦。 (中時 ) #提款機 #銀行 #拐杖 #淡水 #毀損 也許您會感興趣 推薦閱讀 小飛俠布萊恩曾獻愛竹縣偏鄉 重建毀損球場 15:032020/01/27 體育 淡水小吃店開工就遇火警 幸無人受困 13:542020/01/28 社會 女童哭喊「阿嬤不見了」 淡水警暖心陪伴助團圓 17:362020/01/28 社會 齊柏林微噴版畫 再現美麗瞬間 04:092020/01/29 旅遊情報 雙北房價緩漲 四大趨勢領風騷 04:102020/01/29 產業特刊 淡水天元宮 三色櫻花季倒數 04:102020/01/29 地方新聞 台灣Pay行動轉帳免手續費 04:102020/01/30 產業特刊 專家傳真－病毒疫情驅動區塊鏈技術 在金融業應用 04:102020/01/31 產業特刊 天篷能源32億聯貸案 簽約 04:102020/01/31 產業特刊 善用銀行數位金融服務 防疫不出門享即時理財 15:122020/01/31 財經 社會熱門新聞 網路謠傳政府賣口罩大賺45億 民進黨下午赴刑事局提告 - 社會 前進再前進 人妻廚房偷吃小王狂練刺槍術 - 社會 色運將撿屍女乘客 辯「有反抗卻推不開」判4年 - 社會 老公越南遠水救不了人妻找小王滅慾火 - 社會 大媽DIY防護衣吃鍋 民眾：有這麼嚴重？ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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