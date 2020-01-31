39歲廖姓男子29日凌晨2時，單腳受傷拄著拐杖到淡水區大忠街彰化銀行提款機前欲提款，廖男忘記密碼，提款卡遭機器吃卡，心急之下聯繫銀行客服，客服回應要等隔日才能還卡，廖男氣憤，大爆氣怒拿起拐杖破壞提款機，造成銀行提款機毀損，隨即憤而離去。

淡水警方表示，獲報後積極調閱監視器，循線追查廖男行蹤，31日通知廖嫌赴警局製作筆錄，將其依毀損罪嫌函送法辦。

(中時 )