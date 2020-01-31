美：隨時對陸疫情提供幫助 但陸不該指望降關稅 16:432020/01/31 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）31日表示，迅速蔓延的武漢新型冠狀病毒肺炎疫情對美國經濟的影響應該不大。庫德洛說，美國隨時準備提供幫助，但北京不應指望美國降低關稅。 據路透報導，庫德洛說：「一碼歸一碼，這與貿易戰等相關問題完全不是一回事。」 庫德洛指出，並沒有看到疫情對美國經濟產生實質性影響。他補充，這可能會更糟，但也可能不會。 (旺報 ) #美國 #庫德 #疫情 #經濟 #美國經濟 也許您會感興趣 推薦閱讀 受肺炎疫情影響 陸銀保監會：加強金融服務 13:042020/01/27 兩岸 醫材觀光工廠今開館 口罩熱賣到提前休館 19:022020/01/27 社會 2020武漢風暴》確診人數超越SARS 鍾南山：不會再大規模增加 12:052020/01/29 國際 公司強派到大陸工作 勞動部：可終止契約並要求資遣費 17:472020/01/29 生活 王文淵號召工總成員樂捐 助武漢疫情 10:392020/01/30 政治 防堵疫情 白宮擬進一步限制往返中美航班 11:012020/01/30 國際 避險情緒增 元大滬深300反1爆歷史大量 16:332020/01/30 財經 美第4季經濟成長料溫和 川普年成長3％目標恐落空 17:042020/01/30 國際 嘉義縣政府召開首次疫情整備會議 防範武漢肺炎疫情 18:192020/01/30 生活 2020武漢風暴》全球疫情蔓延 衝擊股市表現 19:172020/01/30 財經 財經熱門新聞 台積電跌掉7棟101 驚爆外資恐怖預謀 - 財經 1分鐘讀財經》散戶別接刀 專家曝3大進場訊號 - 財經 700點恐怖驚魂…台股殺完沒？他驚爆時間 - 財經 台股鼠年首日大失血 老謝：這次和SARS時不同 - 財經 鴻海陸iPhone廠陷疫區 專家驚爆大危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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