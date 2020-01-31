美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）31日表示，迅速蔓延的武漢新型冠狀病毒肺炎疫情對美國經濟的影響應該不大。庫德洛說，美國隨時準備提供幫助，但北京不應指望美國降低關稅。

據路透報導，庫德洛說：「一碼歸一碼，這與貿易戰等相關問題完全不是一回事。」

庫德洛指出，並沒有看到疫情對美國經濟產生實質性影響。他補充，這可能會更糟，但也可能不會。

(旺報 )