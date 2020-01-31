國民黨3月將補選黨主席，認為國民黨慘敗後必須大破大立、海納百川不應堅持原本參選資格限制的孫文學校總校長張亞中於今天下午3時，攜帶依規定未來參選須繳交的作業費新台幣200萬元支票，前往國民黨中央黨部領表參選，卻因為沒當過國民黨的中央委員或中評委，不具備參選資格，承辦工作人員表示不能讓他領表，最後張亞中堅持將支票留下，請審查委員會重新考量參選資格限制後，再做出最後決議。

張亞中領表時，工作人員坦言，一旦張亞中領表時就必須交2百萬，最終不合參選資格無法成為正式候選人，也不能退費。對此張亞中質疑，要求當過中央委員的資格限制不符合民主精神，因此他主張國民黨大敗後，應該在這次選舉就改變規定，別再保障既得利益者。

此外國民黨主席補選還規定要連署到3％具有黨權黨員的支持，才能正式成為候選人，即7751人，但張亞中質疑，今天領表後才能拿到黨員名冊，才能連署，2天後就要交，豈不是鼓勵本來就有黨員名冊的人抄名冊？他請工作人員還是將兩百萬收下，讓他領表，至於是否改規則讓他成為候選人、兩百萬是否退，由審查委員會決定。

國民黨組發會代理主委黃碧雲表示，過往都會確認參選人符合參選資格後才會收件，不便讓張亞中領表，但張亞中堅持留下兩百萬元支票，組發會表示審查委員會決定後將第一時間通知張亞中，而依照規定將於2月7日公告正式候選人名單，換句話說還有一周可以讓國民黨決定是否變更參選資格限制，讓張亞中成為黨主席候選人。

(中時 )