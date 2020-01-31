台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2020年1月七都價量變化，其中台北桃園交易量小增，其餘各都較去年12月量減，七都交易量微縮5.7%，但價格小修0.7%；和去年同期相較，七都交易年量減6.4%，價小增2%。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，2019年買氣回溫，全台已突破30萬棟，購屋明顯增溫，不過一月份由於春節假期，工作天數減少，買氣較上月和去年同期量縮，若排除假期因素，整體價量和上月差不多。而由於武漢疫情多少影響台商或是兩岸產業鏈，不趕時間的購屋族賞屋計劃恐暫時延後，今年第一季的交易量應會趨緩，但價格波動有限。

以七都看來，桃園價量表現相對穩定，台灣房屋智庫經理江怡慧指出，1月房市受選舉關係熱度和春節假期因素，買氣有明顯停頓，不過桃園房市主要受惠航空城計劃、亞洲矽谷計劃等建設帶動產業發展與房市，自住剛性需求強勁，是支撐房市的主力族群，市場目前轉向小宅風，低總價、低單價，小坪數小宅的看屋率與買氣，明顯持續增加。桃園購屋總價在800-1000萬元，其中以交通便利、生活機能較的區域最搶手，包括中正藝文特區週邊、八德廣豐重劃區、中路特區、大有、大業商圈、海華商圈、桃園後站商圈等。

不少人擔心疫情對房市的影響，張旭嵐指出，經歷SARS疫情經驗，醫療技術和國人對於大型傳染病已有高度警覺和應變能力，因此疫情的影響應該是心理層面大於實際災情，不過謹慎面對是必要，台灣房屋官網系統的「VR環景線上即時帶看」賞屋功能，由於可以同步和業務線上溝通，減少外出傳染機會，並初步過濾條件不符的物件，提高賞屋效率，春節至今使用量已比去年春節同期增加一成。

(時報資訊)