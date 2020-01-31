連鎖餐飲集團六角（2732）公告，董事會決議斥資3.6億元，取得天恩粉圓公司9成股權。公司表示，將藉此進行產業鏈上下游整合，並透過集團資源挹注，導入科技化生產、取得更多國家食品認證，協助天恩粉圓擴大市占率。

珍珠奶茶熱潮於全球湧現，關鍵的粉圓成為外銷全球的暢銷品。登記於彰化田中的天恩粉圓為中部粉圓商代表之一，實收資本額500萬元，以黑糖風味珍珠為主要產品、銷售給海內外知名飲料連鎖品牌，目前粉圓單日產能已超過60噸。

六角表示，此次併購取得天恩粉圓9成股權，除藉此進行產業鏈上下游整合，並希望透過集團資源挹注，導入科技化生產，取得更多國家食品認證，協助天恩擴大市占率。包括經營者在內的原有團隊均將留任，六角將派駐產品研發及財務人員予以協助。

六角以茶飲品牌「Chatime日出茶太」布局全球，並透過併購擴張營運版圖。2017年5月斥資9000萬元取得春上布丁蛋糕8成股權，2017年12月宣布與杭州瑞里餐飲集團策略結盟，斥資人民幣6000萬元取得60％股權，藉此拓展中國大陸市場版圖，目前六角持股為56％。

杭州瑞里旗下包括「heilongtang黑瀧堂」、「GOMAX果麥」等手搖茶飲品牌，在中國大陸門市已超過千家。據六角財報揭露，杭州瑞里2019年前三季合併營收達9.22億元，年增達28.75％，對六角營收貢獻達25％，稅後淨利為1.02億元，年增9.33％。

(時報資訊)