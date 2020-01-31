台中市新社區低溫跌破4度，草木結了一層結霜，遠看宛如披上白色糖霜。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中市新社區低溫跌破4度，草木結了一層結霜，遠看宛如披上白色糖霜。（民眾提供／王文吉台中傳真）

泰安櫻花開得稀疏，樹上葉片落盡，增添幾許淒美感。（王文吉攝）

許多遊客趁開春之際，前往泰安賞「早櫻」，但花況不到5％。（王文吉攝）

泰安櫻花開得稀疏，樹上葉片落盡，增添幾許淒美感。（王文吉攝）

泰安落羽松秘境呈現紅、褐、綠交織的色彩，與水中倒影相映，十分美麗。（王文吉攝）

泰安落羽松秘境沿著泰安國小旁的水田步行進入，讓人不出國，也能感受北國風情。（王文吉攝）

氣溫急凍全台宛如大冰庫，台中市新社區淺山傳出結霜。位處平地近郊的賞櫻勝地「泰安派出所」，往年皆在春節期間舉辦櫻花季，許多遊客趁開春之際，前往賞「早櫻」，但花況不到5％，百餘棵八重櫻及吉野櫻，僅開出幾朵桃紅色櫻花，樹上葉片落盡，倍添淒美感。

有人不明就裡，向泰安派出所值班員警詢問「櫻花何時開？」還有人看到樹上櫻花寥寥可數，誤以為「櫻花開完了！」泰安派出所長張志賢表示，今年春節來得早，櫻花季2月15日才登場，究竟櫻花什麼時候開，自己也說不準，民眾可追蹤該所臉書，提供每日花況參考。

泰安櫻花開得稀疏，遊客失望之餘，轉往附近欣賞落羽松美景。沿著泰安國小旁的水田步行進入，上百棵落羽松映入眼簾，羽狀葉片呈現紅、褐色交織的色彩，與水中倒影相映，讓人不出國，也能感受北國風情般的蕭瑟景緻。

位處海拔500至600公尺淺山的新社區，31日清晨低溫跌破4度，草木結了一層結霜，遠看宛如披上白色糖霜。農委會種苗改良場長張定霖提醒當地農友，種植咖啡、枇杷、高接梨等作物，夜溫低了要記得定時噴水，以減低霜害。

(中時 )