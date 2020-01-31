防疫告急 各法院缺口罩 16:522020/01/31 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 司法院副祕書長葉麗霞說明防疫措施。(林偉信攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 防疫大作戰，在政府徵用口罩的情況下，全台各法院出現買不到口罩的情況，特別是家事少年法庭，青少年及弱勢族群的當事人，法院根本無法提供必要的口罩，讓各司法機關急得跳腳向司法院求援。 司法院所屬的司法大廈因應武漢肺炎已發布機關防疫措施，29日成立防疫小組，由司法院葉副秘書長擔任召集人，進入大廈的所有人員要求配戴口罩，並施以體溫測量，凡體溫超過攝氏38度者，應禁止進入，並促請儘速就醫。 (中時 ) #口罩 #防疫 #法院 #司法院 #大廈 也許您會感興趣 推薦閱讀 5大市面常見口罩 這3種細菌照樣入侵 09:502020/01/27 生活 LINE瘋傳「健康者口罩要反戴」食藥署回應了 12:452020/01/27 生活 批口罩出口禁令 林濁水：直接捐給武漢吧 13:542020/01/27 政治 每日釋600萬片口罩 章家瑄：我還是買不到啊！ 21:082020/01/28 娛樂 防疫搶口罩 醫生：這種人不必天天戴 08:172020/01/30 生活 口罩剩一盒秒漲1百 店員嗆一句網怒喊檢舉 08:352020/01/30 日常 吃飯脫口罩再重戴可以嗎？ 醫生這樣說 12:292020/01/30 生活 鹽埔鄉土雞場確診感染禽流感 主動通報已撲殺8715隻紅羽土雞 17:472020/01/30 社會 防疫關鍵期 口罩這樣挑最對 21:192020/01/30 生活 口罩戴久耳朵痛？ 這招神解超有效 08:042020/01/31 生活 社會熱門新聞 網路謠傳政府賣口罩大賺45億 民進黨下午赴刑事局提告 - 社會 前進再前進 人妻廚房偷吃小王狂練刺槍術 - 社會 色運將撿屍女乘客 辯「有反抗卻推不開」判4年 - 社會 老公越南遠水救不了人妻找小王滅慾火 - 社會 大媽DIY防護衣吃鍋 民眾：有這麼嚴重？ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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