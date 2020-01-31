防疫大作戰，在政府徵用口罩的情況下，全台各法院出現買不到口罩的情況，特別是家事少年法庭，青少年及弱勢族群的當事人，法院根本無法提供必要的口罩，讓各司法機關急得跳腳向司法院求援。

司法院所屬的司法大廈因應武漢肺炎已發布機關防疫措施，29日成立防疫小組，由司法院葉副秘書長擔任召集人，進入大廈的所有人員要求配戴口罩，並施以體溫測量，凡體溫超過攝氏38度者，應禁止進入，並促請儘速就醫。

(中時 )