大埔截水溝道路擴寬，箱涵段模擬圖。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

大埔截水溝道路擴寬，工程終點景觀模擬圖。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市大埔截水溝道路擴寬，31日舉辦首場公聽會，出席踴躍。（吳敏菁攝）

彰化市大埔截水溝道路擴寬，31日舉辦首場公聽會，出席踴躍，所有權人仔細觀看道路設計和涉及土地徵收範圍。（吳敏菁攝）

彰縣府工務處舉辦首場大埔水溝道路拓寬，非都市土地第一次公聽會。（吳敏菁攝）

彰化市大埔截水溝道路擴寬，將提升為彰化市南外環道路，便捷高速公路聯絡道路服務系統，從防汛道路升級，經費高達26億元，近9成水利地，影響所有權人仍達630人，31日舉辦首場公聽會，出席踴躍，關心土地徵收，要求降低衝擊，彰縣府工務處強調，盡量使用公有地，架構彰化縣整體路網。

大埔截水溝兩旁防汛道路，隨都市發展，成了重要道路，但堤岸老舊，道路狹小，擴寬工程備受期待，起點台19 線彰水橋，往東跨越國道1 號高速公路及穿越縱貫鐵道後，沿線與省道台1 線、縣道137 線等平交，終點銜接中興路口止。堤岸南北岸各配置9公尺寬雙線道路，全線4.5 公里。

彰縣府工務處31日舉辦首場非都市土地公聽會，公有水利地徵收面積5.768公頃、私有地0.604公頃，只需拆及一棟磚造民宅，其餘主要為農田和零星廠房，民眾帶著口罩，聆聽說明，也仔細看著牆面張貼地圖，至於都市計畫部分，公有土地徵收10.965公頃，私有地2.317公頃，四月還要再召開公聽會。

彰化市長林世賢建議在合法範圍內給予所有權人最大補償，立委黃秀芳、議員陳銌銌、吳韋達等也出席，民眾紛紛發言，都要求做好設計，減少徵收、降低工程造成的交通衝擊。

工務處副處長黃俊峰強調，為了儘量使用公有土地，花了1年多時間來設計路線，堤岸道路採單孔排水箱涵配置，減少大規模拆遷民房及用地徵收，採高架化跨越高速公路及利用箱涵方式穿越縱貫鐵路，以先進工法降低交通衝擊，水岸生態景觀設施納入設計，未來可供民眾親水的休憩空間。

這次工程，能效解決老舊堤岸，改善景觀和交通壅塞，促進彰化市東側及南側都市發展，新建工程科科長周瑞霖表示，非都市土地不用個案都市計劃變更，預計明年2、3月左右可以施作，工期約2年半至3年，和都市計畫範圍相差半年期程，分段施工。

(中時 )