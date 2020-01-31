武漢肺炎疫情延燒，政府禁止口罩出口1個月，民眾出境一人限帶5盒，引發正反聲浪四起，為了營救旅居大陸的台商免於被感染，國民黨中常委楊博仁、江碩平等人發起「買口罩快遞給台商」，盼遏止重災區疫情擴散。前總統馬英九也在臉書表示民眾的生命無價，期盼執政的民進黨政府與大陸當局，面對傳染病，都能夠以蒼生為念。

武漢肺炎疫情不斷擴大，截至昨天為止，大陸確診病例為9692例，累計死亡病例213例，蔡政府嚴防疫情擴散，全面禁止湖北人士來台，也祭出1個月口罩出口禁令，同時每人出境最多持五盒口罩，每盒50個，且不得以郵包和快遞方式寄送口罩出口。

為了營救旅居大陸的台商免於感染武漢肺炎，國民黨中常委楊博仁、蔣根煌、江碩平、謝坤宗、范成連、侯佳齡、吳陳瓊秋等人，共同發起「買口罩快遞給台商」，陸續聯繫黨內人士，廣邀大家一起來響應。

對於蔡政府禁止口罩外銷，江碩平說，由於台商也買不到口罩，我們不是外銷，而是提供給旅居大陸的台商使用，將想方設法購買幾十萬個口罩供給台商使用，以一天使用一個口罩計算，一個月就需要30個，假使還有家庭的人就更窘迫，幾十萬個口罩都不夠用。

江碩平坦言，若真找得到口罩，如何送往大陸也需傷腦筋，他們的原則是照顧台商為主，將郵寄到各地區台商協會，由當地台商協會發送，不然就委託返回大陸的台商帶去大陸，其中寄送地點以武漢、北京、上海等重災區為主。假使政府半路攔截寄送到大陸的口罩郵包，僅能退回不能沒收，屆時各界可爭論。

江碩平表示，正式在大陸登記為台幹、台商的人口數達3百萬人，還有很多在大陸定居與往來兩岸的人，因此大家共同發起買口罩營救大陸台商生命安全，尋找願意有錢出錢、有力出力的黨內人士。

前總統馬英九則在臉書表示，WHO已將此次疫情列為「國際關切公衛緊急事件」（PHEIC）。台灣疫情雖不若大陸嚴重，但對民眾心理及經濟都造成重大衝擊。日前他呼應副總統當選人賴清德提及台灣應義不容辭援助對岸，不讓疫情擴大主張，認為我方應在行有餘力下，提供大陸防疫物資，以防止疫情擴散，台灣民眾的健康才更有保障。

馬英九指出，其實兩岸早在10年前就已簽訂《兩岸醫藥衛生合作協議》，為傳染病防治建立制度化的合作方式。過去大陸爆發禽流感時，我方依此協議多次派專家到對岸瞭解疫情，陸方並提供病毒株供我方研究。此次武漢肺炎爆發時，疾管署派專家赴大陸瞭解疫情，也就是依照協議的規定辦理。

馬英九強調，兩岸合作防疫早已建立制度，只要放下政治考量，就可讓兩岸進一步合作，阻絕疫情。就如同雙方2010年簽訂的《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）一樣，可以有效增進兩岸民眾的福祉。

(中時 )