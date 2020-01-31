市長林右昌親自主持防疫會議，宣布下周基隆煙火嘉年華活動暫不取消。（許家寧攝）

基隆市衛生局長吳澤誠指出，基隆9例疑似個案都排除感染，社區流行風險不高，民眾勿恐慌。（許家寧攝）

武漢肺炎疫情加劇，WHO世界衛生組織31日將疫情提升為全球緊急事件，基隆市長林右昌親自坐鎮緊急應變會議，基隆9件疑似病例已全數排除，2月8日七堵煙火嘉年華將如期舉行，強調防疫依照中央指示進行，呼籲民眾毋須緊張，甚至恐慌買口罩。

林右昌表示，市府年前已啟動應變小組，全面防範新型冠狀病毒疫情，因應WHO將疫情提升為國際公共衛生緊急事件，以及國內也有2起本土感染案例，特別召集所有局處首長，傳達中央政策，強調「雖是二級開設，但一級的規格」，全力讓防疫工作更完美。

衛生局長吳澤誠指出，中國大陸武漢肺炎確診病例即將破萬人，目前疫情以湖北省為主，目前台灣9件確診案例都屬境外移入，或與感染者接觸有關，至於基隆通報9件疑似案例經檢驗，全數皆為陰性排除感染，社區流行風險還不高，民眾不必恐慌。

對於開學在即，雲林縣發放每名兒童1盒口罩，宜蘭縣也將比照流感「345」停課標準，林右昌認為，基隆市有2萬多個學生，目前控留的口罩數量，無法比照雲林發放給所有兒童，至於停班課的標準，應該由中央統一規定，避免地方各行其事。

外界關心下周即將登場的年度盛會「七堵煙火嘉年華」，是否受疫情影響而取消？林右昌表示，中央疫情指揮中心，也並未要求大型活動都要取消，加上評估活動為開放空間，就像新北平溪天燈節仍照常舉行，目前沒取消計畫，但會做好最高防疫準備。

(中時 )