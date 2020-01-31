大同集團旗下大同3C門市為衝高農曆年後買氣，過去幾年都在元宵前，推大同寶寶十二生肖限量小提燈，今（31）日宣布，今年配合金鼠年，推出大同寶寶化身為黃金發財鼠的十二生肖限量鼠年珍藏小提燈，2月1日起，只要單筆消費滿888元以上，就送1個小提燈。

大同指出，2020是庚子年，庚屬金，子屬鼠，又稱金鼠年，鼠為十二生肖之首，是一極為好運的起頭，也象徵大同公司百年基石，再創光輝。今年適逢金鼠年，大同寶寶化身黃金發財鼠，頭戴應景鼠帽，歡喜迎2020金鼠年。大同寶寶十二生肖限量鼠年珍藏版小提燈，每年在活動首日，就造成搶兌與收藏熱潮，今年自2月1日起，全台大同3C門市，凡是單筆消費滿888元（含）以上者，即可獲得1個大同寶寶鼠年限量收藏版小提燈。

大同表示，大同寶寶鼠年小提燈是由大同公司官方唯一設計發行，國寶級紙雕藝術家洪新富大師將企業特色、可愛公仔大同寶寶及生肖鼠結合，金鼠水靈的大眼，透徹有神高瞻望遠，紅色鼻頭氣勢如虹財源滾滾，尾巴順勢向上如數字「6」，代表六六大順、事事如意，手提把大同電鍋造型，如元寶意謂2020金鼠年發發發。

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