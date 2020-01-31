入冬首波寒流發威，富邦產險持續監控氣溫變化，今日清晨確認台南、嘉義地區分別傳出養殖漁業發生災損。富邦產險2019年度溫度參數養殖水產保險共計有172張保單，截至（31）日中午確認17張保單符合理賠條件，富邦產險立即派員協助保戶啟動快速理賠，目前已全數完成理賠金給付，理賠總金額約135萬元，對於受災的漁民保戶提供最即時的關懷及補償。

富邦產險表示，極端氣候造成天然災害頻率及強度增加，養殖漁業飽受豪雨、寒害等天然災害威脅，儘管政府已有現金救助、補助及低利貸款制度來彌補漁民損失，漁民仍需承擔災損，且需待專人至現場勘損。因此，富邦產險規劃溫度參數養殖水產保險，承保石斑魚、虱目魚、鱸魚、吳郭魚，一旦氣溫連續10個小時低於攝氏10度，即啟動理賠流程，無須勘損，期能適度分散天災風險，減少漁民財產損失。

富邦產險客戶如因本次寒害遭受損失，富邦產險將提供快速理賠服務，用最快速度協助保戶辦理理賠服務。本公司保戶可透過24小時免費服務專線（0800-009-888）進行理賠諮詢，富邦產險將主動提供關懷及必要協助。

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