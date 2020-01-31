平民天團玖壹壹領軍的混血兒娛樂，在大年初六30日舉行開工團拜，率領旗下藝人包括賴慈泓、BCW、臭屁嬰仔、187INC、草屯囝仔、艾文IVAN齊聚在公司團圓，有感於武漢肺炎來襲，大家紛紛戴起口罩做好防備，並由最年輕的艾文同學擔任點砲員，點燃長達10公尺、多達四條的鞭炮，期許公司今年旗下藝人推出好作品、締造亮眼成績，日前公司也前往廟宇抽籤，更是抽到「上上籤」開春好兆頭。

防範武漢肺炎疫情，玖壹壹春風戴口罩出席春酒。（混血兒娛樂提供）

玖壹壹在年節間推出應景新歌〈大家樂〉，成為春節大街小巷熱播的夯曲，當晚春酒晚宴以「大家樂」為主題，特別辦在傳統庭院，席開13桌用最道地的台式辦桌料理招待大家；入口處打造成廟宇牌樓喜氣造型，左右春聯寫下「財運亨通大家樂」、「事業有成滿堂春」，讓眾藝人們在顯著位置拍照留念；開場特別請來醒獅戰鼓團揭開序幕，「2舞獅3大鼓2大鑼」再加上財神爺降臨預現場，預祝大家鼠年賺大錢，玖壹壹3人上台接下賀禮鳳梨、橘子象徵好運旺旺來、大吉大利。

艾文同學擔任公司「混血兒娛樂」團拜點炮員。（混血兒娛樂提供）

回首2019年好成績，玖壹壹二度站上高雄巨蛋完成萬人演唱會、夯曲〈來個蹦蹦〉橫掃各大數位音樂平台排行榜冠軍；艾文IVAN勇闖選秀《聲林之王》第二季奪下第二名，成為各大校園邀請演出的樂壇新星。

2020年混血兒娛樂也蓄勢待發，創作歌手賴慈泓將於年後發行第三張個人專輯、新人水神與史蒂芬則是新生報到，BCW、臭屁嬰仔都將陸續推出新單曲，草屯囝仔是廟會演出指標人物，近來為5月23日台北華山Legacy讚聲演唱會籌備，也期許今年能推出第二張台語專輯。

草屯囝仔將於5月23日在台北華山Legacy讚聲演唱會演出。（混血兒娛樂提供）

除了美味佳餚，也提供限量球鞋、手機、電視機等現場抽獎，讓所有員工通通有獎，有趣的是，草屯囝仔成員樞育抽中台北到沖繩來回機票，上台領獎時更興奮大喊：「我要去日本生小孩！」讓台下笑翻天；春酒中場還祭出川劇變臉秀「雙人變臉」、驚奇魔術秀、驚險逃脫秀讓全場拍手叫好，春風也特別祝福大家：「開工順利！大家樂！希望新的一年疫情退散祝大家健康平安」。

(中時 )