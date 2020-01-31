武漢肺炎在全球肆虐災情漫延，遊戲橘子開出第一槍，橘子集團宣布退出即將在2月6日舉辦的台北國際電玩展（Taipei Game Show），全面配合政府推動的防疫措施。

橘子集團表示，基於謹慎原則，我們認為近期若號召本公司玩家用戶、參與的表演人員、合作伙伴及員工，前往人群高度密集的室內場所，將會加重整體社會防疫工作的負擔。因此，橘子集團決定退出此次電玩展，並停止進行中的各項製作作業及相關商務行銷活動。

台北國際電玩展主辦單位台北市電腦公會（TCA）表示，因應疫情，即將於2月6日至9日階舉辦的2020台北電玩展，將順延至8月舉辦。

昨（30）日台北市電腦公會才發布新聞稿表示，2020台北電玩展會依據中央流行疫情指揮中心及衛福部疾管署的公眾集會因應指引，如期舉辦活動，今天則在橘子集團宣布退出後，緊急召開會議商討對策，最新狀況是確定延期舉辦。

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(中時電子報)