柯佳嬿在中視、衛視中文台《想見你》中於廢墟遭襲擊，她透露在廢墟大樓拍攝時可以說是從影以來最艱難的戲之一，從晚上拍到凌晨早上，寒流中淋著雨還要躺在泥濘之中，任雨水打在她臉上睜不開眼，一側臉水就流進左耳朵裡根本聽不到，加上下雨之後土地都變成一攤泥濘，敬業的柯佳嬿任由頭髮插在泥中，不停重複拍攝，極度寒冷和雨水讓她直呼：「當下感覺就是奄奄一息，很痛苦，完全不用演。」

柯佳嬿劇中遭襲擊倒臥泥濘中，顏毓麟則演出攻擊者。（圖／衛視中文台提供）

還好痛苦和不舒服剛剛好就是柯佳嬿劇中需要的情緒和表演，就連飾演襲擊角色的顏毓麟都非常佩服她，顏毓麟說：「真的非常冷，而且佳嬿還是直接躺在地上，根本沒有辦法想像。」而劇組也貼心在現場準備暖爐、棉被、燈光等，只等導演喊卡，就立刻讓演員們取暖，有趣的是連來探班的施柏宇都扮演「暖男」的角色，將外套烘的熱熱的讓顏毓麟穿上，讓顏毓麟忍不住開玩笑說：「他是不是愛我啊？」

施柏宇劇中輕生橋段也在廢墟大樓拍攝。（圖／衛視中文台提供）

許光漢和施柏宇同樣在該棟廢墟大樓進行拍攝，可能因為又冷又累，施柏宇在拍攝時一度反胃，許光漢則說拍攝當下也有工作人員身體不適，問起他自己有沒有靈異體質？許光漢表示，如果到一個地方太暗或是「感覺毛毛的」，背脊會不由自主發涼。不過，製作團隊也特別提醒粉絲，該拍攝處為私人所有且未對外開放，所以呼籲劇迷不要隨意進入，以免危險。該劇在中視每週日晚上10點、衛視中文台每週六晚上10點首播。

許光漢劇中展現演技。（圖／衛視中文台提供）

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(中時電子報)