低溫寒流伴隨著強烈的東北季風不斷狂襲而來，一對男女情侶卻在此時發生激烈爭執，造成女方不悅，開車至海邊欲跳海輕生，經警方獲報搜索附近海灘，於核二廠出水口附近及時發現尋獲。

金山警分局大鵬派出所日前7時許獲報稱萬里區加投路附近民宅有人欲自殺，大鵬所警員蕭志秦及梁智翔二員立即馳赴現場卻無人應門，經致電報案人阮男到場後進入，惟室內無人。據阮男表示，因與李姓女友發生口角，致李女向其表示要跳海自殺，憂心其有不測故而報案，並表示其女友車輛不在，應開車出門去海邊，員警得知於即於附近海邊搜索，最終在核二廠出水口，發現李女獨坐在沙灘哭泣，經警方苦勸後護送其返家，男子對於員警協助找回女友，表達由衷的感激。

金山分局長陳永昌呼籲民眾應珍惜生命，勇敢求助並非弱者，遇有不順心之事應理性面對，再給自己一次機會。也請多注意家中成員，如有類似情況應於第一時間提供協助及幫忙。

(中時 )