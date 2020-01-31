傳「疫情錯誤消息」引恐慌 轉傳恐觸法最高開罰300萬

為避免民眾散布武漢肺炎假訊息造成恐慌，刑事局與衛生福利部疾病管制署建立直接窗口，若發現不實假訊息案件立即辨識查緝。刑事局31日表示，目前接獲疾管署及衛生單位通報不實假訊息案件共有12件，已追查出身分並進行通知到案5件6人，這些行為人恐違反傳染病防治法第63條「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息」規定，將面臨最高300萬元罰金的刑責。

其中，雲林25歲施姓女子在臉書某新生兒社團貼文，指「寶寶剛好這幾天要打預防針」、「打預防針的醫院有確診武漢肺炎」，並回覆網友為嘉義基督教醫院，偵查第四大隊查出施女身分後，將她傳喚到案。

偵查第三大隊28日受理疾管署告發，指有民眾在LINE某宜蘭群組內散布「武漢病毒博愛醫院送去一個確診的到了！沒事不要去醫院！」的假訊息，警方查出張貼者是35歲吳姓工人，吳男坦承未經查證即轉傳至群組內，深感懊悔。

臉書及LINE群組還有網友散布「嘉義嘉基已經確診武漢肺炎」、「台中中國醫藥大學已經3個人確診…醫院方面並沒有公開，還說散播出去的人要罰300萬」等貼文，疾管署證實為不實訊息後，偵查第二大隊迅速循線查獲27歲涂姓男子及46歲朱姓女保母，並通知到案說明，2人均表示是聽聞訊息後張貼，事後雖已撤文，但仍有觸法之虞，全案訊後函送地檢署偵辦。

(中時 )