隋棠和老公Tony首次接受《美麗佳人》雜誌訪問，當初她與Tony交往9個月，並於美國拉斯維加斯登記結婚。婚後生了3個人見人愛的寶貝—Max、Lucy與Olie。雖然隋棠近期作品產量不多，但她與Tony、3個孩子的甜蜜合影常躍升為媒體寵兒，2018年，極富經營頭腦的她邁向下一里程碑、創立自有服裝品牌 ，希望為每個女人量身打造「愛自己、打扮自己、發覺更好自己」的夢想初衷。

為了創業，隋棠可以24小時待命，但無論工作再繁重，隋棠每天一定會保留時間給3個小孩。「平常工作的大原則是讓我可以回家跟小孩吃晚餐，假使不行，我也一定會在他們睡前回家。因為每天晚上我都會輪流跟孩子講故事、唱歌和聊天，然後才讓他們好好睡覺。這是我與孩子睡前的小儀式，我相當堅持。」

提起心愛的Max、Lucy和Olie，隋棠與Tony臉上笑容又更燦爛了一些。他們說，「老大Max是個性謹慎的處女座，對自己要求完美，是我們最『放心裡』的一個，他非要把事情做到最好，否則壓力會全寫在臉上。妹妹Lucy是爸爸永遠的寶貝、也是風一樣的女子，勇往直前，但也因為膽子太大了，所以很容易受傷。最小的Olie很cool、常常一臉淡定，雖然年紀還太小，但已經看得出來是個愛往外跑的射手座，只要外婆抱起他往門口走，平常離不開我們的他就會跟我們說掰掰。

隋棠常在臉書分享與孩子們出遊照片。取自臉書

近期孩子最令隋棠感動的一件事，莫過於Max開始懂得表示對媽媽的關愛，「上禮拜下雨，因為我們只是要去便利商店買個小東西，所以撐了一把小傘。沒想到半路上雨越來越大，我一手牽著他、一手拿雨傘，還用撐傘的手夾住他的水壺，他發現之後突然說「馬麻，妳的肩膀都濕了！你要撐自己」。老公 Tony 只要孩子願意黏著他，就足以讓他開心好幾天，「最小的孩子Olie現在最愛我，真的讓我很高興！因為Max和Lucy都會選媽媽，現在就是要好好享受這個階段啊，也許過不久他就會改選棠棠吧。」

不過，隋棠和Tony看起來優雅、開明，面對大小事都能從容以對；但是照顧3個小孩的水深火熱生活，絕非外人所能想像，她笑說：「是網友沒看到苦的那一面哪！每段婚姻、每個家庭一定都有各自的甘苦談，不過因為我跟Tony兩個人都是比較正向的人，很擅長苦中作樂，所以才會帶給大家這樣的感受。」

即使再有耐性也都曾出現理智斷線的時刻。「最近一次，是他們3個人都要擠在我身上。這樣就算了，通常之後就會吵架、吵完又開始打架，這時狀況就會變得非常恐怖。以前他們在生氣、亂哭、發脾氣時候，我會請他們先回房間冷靜；但這一次不一樣，換成我告訴他們，你們現在都不要再吵了！媽媽現在需要去冷靜一下！然後我就默默抱著弟弟走回房間。」Tony異口同聲：「小孩子發脾氣的時候會讓我很煩惱，因為會覺得，為什麼我沒有辦法把他們calm down？」

還沒當母親之前，隋棠的性子很急，有了小孩後才發現，自己竟然被磨練到如此有耐心，「現在碰到什麼事情都覺得，有什麼大不了的？還好吧，慢慢解決就好了，面對小孩就是要有這樣的心境。」看待事物已然雲淡風輕，如今隋棠與Tony對三個孩子的期許也相當簡單，「也許是因為他們還沒唸書、出社會，現在我們只希望他們健康、平安、快樂長大就好。」

「母親這角色得用一輩子來承擔。」談起身為母親的困難之處，隋棠感嘆地說，「因為這既不是你想擁有就可以擁有、不是你想離開就可以離開的角色，有太多的愛在裡面，是永遠卸不下來的責任，你對孩子必須是一生的承諾。父母對小孩子的擔心與愛只會越來越多，永遠不會越來越少。」

幸福需要兩人共同經營

在Tony眼中，雖然隋棠不擅長浪漫，但也努力展現愛意，「這次我生日，我們帶三個小孩去新加坡旅行，因為隨行沒有保母，所以真的手忙腳亂。但她還是努力幫我安排dinner、去看煙火，甚至請我媽媽與她的媽媽幫忙照顧小孩，讓我們可以去不同的hotel過夜，享受兩人時光。」

夫妻難免會發生意見不合的時刻，隋棠說，「我們發生摩擦的原因，大部分都是關於小孩。不過 Tony很讓著我，他不是那種很要面子的男生，他一心希望我們好、希望這個家好，所以他願意先低頭。關於這點，雖然我嘴上沒有說，但心裡面一直很感激他。」Tony僅希望隋棠能在繁忙的工作中多休息、多照顧身體，只要能陪伴他繼續走遍世界，他就心滿意足了。

「單純、陽光、善良是Tony最吸引我的特點。」雖然Tony是個務實的摩羯男，但也不吝表現羅曼蒂克的一面，「他的浪漫比較老派，很喜歡送花，我們只要有爭執，他就會抱著花回家。可能我今天要出國工作，飯店房間就會出現一束花，他會安排這樣小小的驚喜」。

對 Tony 來說，細膩貼心的隋棠早成為他生命裡不可或缺的另一半，「隋棠很漂亮，for sure，搞笑起來也很funny！但我最喜歡她的特點是善解人意，我是個隨性的人，常常缺這個、少那個，一個人的話無所謂，但她會預先幫我設想好，有她在我身邊，真的很好。」

(中時 )